Несколько торговых центров эвакуировали в Воронеже

В Воронеже проводится эвакуация нескольких торговых центров. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ по делам ГО и ЧС.

Первым был эвакуирован ТЦ «Московский проспект». За ним — «Галерея Чижова», «Арена», «Максимир», «Армада» и «Град». В управлении МВД по региону подтвердили информацию о происходящем. Ведется проверка.

Накануне аналогичная ситуация произошла в Екатеринбурге. Эвакуировали посетителей ТЦ МЕГА, «Гринвич» и «Карнавал». Сообщение по громкой связи прозвучало около 16.00. В Нижнем Новгороде эвакуируют аэропорт и три торговых центра.