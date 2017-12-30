Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что все заложники в Харькове освобождены. Об этом он написал в своем твиттере.

Украинский лидер отметил, что все заложники находятся на свободе, а захватчик задержан. Глава государства поблагодарил сотрудников полиции за оперативную работу.

Накануне мужчина в отделении «Укрпочты» в Харькове захватил заложников, заявив, что имеет при себе взрывное устройство. По некоторой информации, в помещении находилось девятеро взрослых и двое детей. К месту происшествия в скором времени прибыло порядка 20 автомобилей нацполиции и службы безопасности Украины. Позднее стало известно, что нападавший собирался ограбить почтовое отделение.