Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что все заложники в Харькове освобождены. Об этом он написал в своем твиттере.
Украинский лидер отметил, что все заложники находятся на свободе, а захватчик задержан. Глава государства поблагодарил сотрудников полиции за оперативную работу.
Накануне мужчина в отделении «Укрпочты» в Харькове захватил заложников, заявив, что имеет при себе взрывное устройство. По некоторой информации, в помещении находилось девятеро взрослых и двое детей. К месту происшествия в скором времени прибыло порядка 20 автомобилей нацполиции и службы безопасности Украины. Позднее стало известно, что нападавший собирался ограбить почтовое отделение.
В #Харьков'е вооруженный мужчина взял заложников и захватил отделение "Укрпочты"#преступление #криминал #заложники #полиция #укрпочта #Харьковскаяhttps://t.co/FdkX3vsJed pic.twitter.com/SSQcS11uJ9— Новости Украины (@chaspikls) December 30, 2017