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РПЦ не станет заставлять школьников изучать основы религиозных культур

РПЦ не станет заставлять школьников изучать основы религиозных культур

 Несколько торговых центров эвакуировали в Воронеже

Несколько торговых центров эвакуировали в Воронеже
Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове

Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове

 Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове
Около десяти боевиков «Талибана» ликвидировали в Афганистане

Около десяти боевиков «Талибана» ликвидировали в Афганистане

 Группу террористов ликвидировали в Египте

Группу террористов ликвидировали в Египте
21:35   30 Декабря 2017
Россия
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Супругу муфтия Дагестана выдвинули в кандидаты на пост президента России

Супругу муфтия Дагестана выдвинули в кандидаты на пост президента России

Инициативная группа граждан выдвинула жену муфтия Дагестана Айну Газматову в кандидаты в президенты Российской Федерации.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Газматовой. Кандидат в президенты является главным редактором издания «Ислам».

Выдвижение Газматовой поддержала группа из 542 человек. Их собрание прошло в Махачкале. Центризбирком РФ был проинформирован об этом 25 декабря. Все необходимые документы будут отправлены в комиссию до пятого января 2018 года, заявил пресс-секретарь Газматовой. Кандидат на пост главы РФ является создателем крупного медиахолдинга, в состав которого входят светские и исламские СМИ. Газматова — соучредитель благотворительной организации «Путь» и советник муфтия Дагестана по связям с общественностью и органами власти.

Автор: Павел Никифоров
#дагестан #выборы президента #газматова
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