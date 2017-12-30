Супругу муфтия Дагестана выдвинули в кандидаты на пост президента России

Инициативная группа граждан выдвинула жену муфтия Дагестана Айну Газматову в кандидаты в президенты Российской Федерации.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Газматовой. Кандидат в президенты является главным редактором издания «Ислам».

Выдвижение Газматовой поддержала группа из 542 человек. Их собрание прошло в Махачкале. Центризбирком РФ был проинформирован об этом 25 декабря. Все необходимые документы будут отправлены в комиссию до пятого января 2018 года, заявил пресс-секретарь Газматовой. Кандидат на пост главы РФ является создателем крупного медиахолдинга, в состав которого входят светские и исламские СМИ. Газматова — соучредитель благотворительной организации «Путь» и советник муфтия Дагестана по связям с общественностью и органами власти.