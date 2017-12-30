Группу террористов ликвидировали в Египте

Полиция Египта ликвидировала троих человек, подозреваемых в подготовке терактов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сообщение силового ведомства.

Следствию удалось раскрыть планы группировки «Хасм», являющейся частью террористической организации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). Экстремисты готовили ряд атак на туристические объекты, полицейских и военных Египта.

В ходе спецоперации сотрудники силового ведомства ликвидировали троих террористов и помещение по производству взрывчатых веществ. Еще десять боевиков, причастных в подготовке терактов, были задержаны. В пятницу вооруженный мужчина атаковал торговую лавку в Каире, после чего попытался прорваться через полицейский кордон у коптского храма. По нему был открыт огонь. Атаковавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.