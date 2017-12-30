Пушков прокомментировал сообщение об уязвимости Крымского моста для ракет

Член Совфеда Алексей Пушков назвал «глупостью» слова украинского генерала об уязвимости моста через Керченский пролив для ракетных атак.

Накануне генерал-лейтенант украинских ВС в отставке Игорь Романенко заявил, что строящийся Крымский мост является уязвимой целью для ракетных атак и авиации. Бывший военный отметил, что мост поспособствует развитию региона в экономической сфере.

Сенатор Пушков в своем твиттере заявил, что подобные изречения, сказанные военными в отставке или же действующими украинскими стратегами, являются «глупостью». В Крыму слова Романенко назвали «абсурдными и враждебными». Строящийся мост соединит полуостров Крым и Краснодарский край. Автомобильное движение станет возможным с декабря 2018 года. Поезда смогут ходить с декабря 2019 года.