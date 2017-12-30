В Пентагоне сообщили о необходимости создания зоны деэскалации в Персидском заливе

Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости создания зоны деэскалации в районе Персидского залива.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Пентагона по итогам беседы министра с коллегой из Катара Халидом аль-Аттыем. Необходимость создания зоны деэскалации объясняется необходимостью борьбы с членами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и противостоянию угрозы со стороны Ирана.

Разговор глав министерств обороны США и Катара состоялся в четверг, 28 декабря. Мэттис также поздравил аль-Аттыйя с выдвижением на пост. Джеймс Мэттис отметил важность создания зоны деэскалации в регионе для борьбы против ИГ и противостоянию Ирану.