Видео запечатлело точный удар авиабомбой КАБ-1500 по боевикам в Сирии

В сети появилось видео, запечатлевшее момент попадания авиабомбы КАБ-1500 по объекту террористов в сирийском городе аль-Латаминья.

Ролик обнародовал Telegram-канал Directorate 4, который освещает деятельность боевиков. Боеприпас был сброшен самолетом ВКС России.

КАБ-1500 — это управляемая бомба, имеющая массу около 1,5 тонны. Оснащена головками лазерного или телевизионного самонаведения. Ее боевая часть в зависимости от модификации может быть бетонобойной, фугасной (объемно-детонирующей), а также просто фугасной. Такой снаряд может пробить три метра железобетонных конструкций, либо 20 метров земли. Носителями КАБ-1500 являются Су-24М, Су-34 и Су-35.