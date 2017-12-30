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 Подозреваемый в петербургском теракте был судим за оборот наркотиков

Подозреваемый в петербургском теракте был судим за оборот наркотиков
Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

 Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

Названа причина захвата заложников на почте в Харькове
Видео запечатлело точный удар авиабомбой КАБ-1500 по боевикам в Сирии

Видео запечатлело точный удар авиабомбой КАБ-1500 по боевикам в Сирии

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20:21   30 Декабря 2017
Россия
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Подозреваемый в петербургском теракте был судим за оборот наркотиков

Подозреваемый в петербургском теракте был судим за оборот наркотиков

Сотрудники ФСБ 30 декабря задержали подозреваемого организатора и исполнителя теракта в петербургском супермаркете.

Местное издание «Фонтанка» сообщает о том, что мужчину задержали в его квартире в Красносельском районе. По данным СМИ, ранее подозреваемый был судим за оборот наркотиков. Он признал, что заложил и подорвал начиненное поражающими элементами самодельного взрывное устройство в «Перекрестке». Ранее сообщалось, что по подозрению в исполнении теракта был задержан петербуржец по имени Дмитрий, который «причисляет себя к националистическому движению».

Напомним, 27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. В результате ранения различной степени тяжести получили 18 человек.

Автор: Алла Ларионова
#россия #петербург #теракт #чп
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