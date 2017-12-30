По подозрению в теракте в петербургском магазине задержали местного националиста

Задержанный по подозрению в организации взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге имеет гражданство РФ и придерживается националистических взглядов.

Об этом 30 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Однако других персональных данных задержанного и каких-либо деталей его разоблачения пока не приводится.

«Задержанным является житель Санкт-Петербурга некто Дмитрий. Установлено, что он причисляет себя к националистическому движению», — заявил источник агентству.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала подозреваемого в организации и исполнении взрыва в «Перекрестке». СМИ также сообщили о том, что следователи допрашивают задержанного, после чего намерены ходатайствовать перед судом о его аресте.

Напомним, 27 декабря в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.