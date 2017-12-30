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Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

 Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

Названа причина захвата заложников на почте в Харькове
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20:09   30 Декабря 2017
Россия
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По подозрению в теракте в петербургском магазине задержали местного националиста

По подозрению в теракте в петербургском магазине задержали местного националиста

Задержанный по подозрению в организации взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге имеет гражданство РФ и придерживается националистических взглядов.

Об этом 30 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Однако других персональных данных задержанного и каких-либо деталей его разоблачения пока не приводится.

«Задержанным является житель Санкт-Петербурга некто Дмитрий. Установлено, что он причисляет себя к националистическому движению», — заявил источник агентству.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала подозреваемого в организации и исполнении взрыва в «Перекрестке». СМИ также сообщили о том, что следователи допрашивают задержанного, после чего намерены ходатайствовать перед судом о его аресте.

По подозрению в теракте в петербургском магазине задержали местного националиста

Напомним, 27 декабря в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Автор: Алла Ларионова
#петербург #взрыв #перекресток
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