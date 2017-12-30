Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове
Захвативший отделение почты мужчина заявлял, что имеет при себе взрывчатку.
Из захваченного мужчиной отделения почты в Харькове удалось освободить несколько заложников. Об этом пишут украинские СМИ. Уточняется, что были освобождены двое взрослых и трое детей.
Инцидент произошел днем 30 декабря. Целью мужчины было ограбление. Силовики предложили злоумышленнику сдаться, иначе полиция начнет силовой захват. По некоторым данным, в здании изначально удерживались одиннадцать человек.
У Харкові із захопленої невідомим будівлі "Укрпошти" звільнили кількох заручників - двох дорослих та кількох дітей. pic.twitter.com/PxA8Wql1fC— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 30, 2017