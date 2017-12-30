Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

Захвативший отделение почты мужчина заявлял, что имеет при себе взрывчатку.

Из захваченного мужчиной отделения почты в Харькове удалось освободить несколько заложников. Об этом пишут украинские СМИ. Уточняется, что были освобождены двое взрослых и трое детей.

Инцидент произошел днем 30 декабря. Целью мужчины было ограбление. Силовики предложили злоумышленнику сдаться, иначе полиция начнет силовой захват. По некоторым данным, в здании изначально удерживались одиннадцать человек.