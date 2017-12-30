Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Пушков прокомментировал сообщение об уязвимости Крымского моста для ракет

Пушков прокомментировал сообщение об уязвимости Крымского моста для ракет

 Подозреваемый в петербургском теракте был судим за оборот наркотиков

Подозреваемый в петербургском теракте был судим за оборот наркотиков
Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

 Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

Названа причина захвата заложников на почте в Харькове
Видео запечатлело точный удар авиабомбой КАБ-1500 по боевикам в Сирии

Видео запечатлело точный удар авиабомбой КАБ-1500 по боевикам в Сирии

 В Пентагоне сообщили о необходимости создания зоны деэскалации в Персидском заливе

В Пентагоне сообщили о необходимости создания зоны деэскалации в Персидском заливе
Пушков прокомментировал сообщение об уязвимости Крымского моста для ракет

Пушков прокомментировал сообщение об уязвимости Крымского моста для ракет

 Подозреваемый в петербургском теракте был судим за оборот наркотиков

Подозреваемый в петербургском теракте был судим за оборот наркотиков
Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

 Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

Названа причина захвата заложников на почте в Харькове
Видео запечатлело точный удар авиабомбой КАБ-1500 по боевикам в Сирии

Видео запечатлело точный удар авиабомбой КАБ-1500 по боевикам в Сирии

 В Пентагоне сообщили о необходимости создания зоны деэскалации в Персидском заливе

В Пентагоне сообщили о необходимости создания зоны деэскалации в Персидском заливе
19:48   30 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
112

Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

Захвативший отделение почты мужчина заявлял, что имеет при себе взрывчатку.

Из захваченного мужчиной отделения почты в Харькове удалось освободить несколько заложников. Об этом пишут украинские СМИ.  Уточняется, что были освобождены двое взрослых и трое детей. 

Инцидент произошел днем 30 декабря. Целью мужчины было ограбление. Силовики предложили злоумышленнику сдаться, иначе полиция начнет силовой захват. По некоторым данным, в здании изначально удерживались одиннадцать человек.

 

 

Автор: Ольга Шпакова
#украина #происшествия #заложники #ограбление #почта #харьков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1068
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
5001
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2529
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
346
Новости smi2.ru
МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

 На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

 Шахназаров объяснил, почему Запад испугался вывода наблюдателей РФ из Донбасса

Шахназаров объяснил, почему Запад испугался вывода наблюдателей РФ из Донбасса