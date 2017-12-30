Работу московского метро в новогоднюю ночь обеспечат 11 тысяч сотрудников

​​​​​​​Метро и Московское центральное кольцо будет работать бесперебойно.

Для этого будут задействованы более пяти тысяч сотрудников метро и порядка шести тысяч представителей УВД, отмечается в сообщении пресс-службы метрополитена Москвы. Также в праздничную ночь в метро будут работать 1,1 тысячи машинистов.

Ранее метрополитен уведомил жителей и гостей города о том, что в новогоднюю ночь метро будет работать:

Для того, чтобы наши пассажиры могли встретить Новый год с семьей и друзьями, а после отправиться на многочисленные праздничные мероприятия более 11 тысяч сотрудников #мосметро и #МЦК встретят Новый 2018 год на рабочем месте и обеспечат бесперебойную работу метро. pic.twitter.com/QaT1ULBcAF — Мосметро (@MoscowMetro) December 30, 2017

Также сообщалось, что в московском метрополитене будет транслироваться новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина, чтобы все, кого новый год застигнет в дороге, также смогли послушать обращение.