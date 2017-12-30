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19:49   30 Декабря 2017
Весь мир
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Сила пропаганды: Американцы всерьез восприняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы

Сила пропаганды: Американцы всерьез восприняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы

Жители США всерьез восприняли саркастическое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова на передаче Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» о том, что Москва вмешивалась в выборы в разных государствах.

Об этом жители Соединенных Штатов сообщили в беседе с репортером телеканала RT. Журналист останавливал на улице местных жителей, демонстрировал им фрагмент шоу, а после задавал вопрос: «Как вы думаете, кого-то может удивить, что Лавров признал вмешательство России в выборы?».

«Конечно. Я думаю, это сильно повлияет на общественное мнение»,  — заявила одна из прохожих.

«Если бы они это сделали, он вряд ли бы это признал, верно?»,  — задался вопросом еще один американец.

После этого ведущий решил признаться, что российский министр пошутил.

«Да, но откуда нам знать, что он шутит»,  — ответил на это участник опроса.

Люди, с которыми беседовал репортер, также признались, что на Западе народ склонен верить негативной информации о РФ.

Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #опрос #лавров
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