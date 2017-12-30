В Екатеринбурге в преддверии Нового года эвакуировали три крупнейших торговых центра

В Екатеринбурге 30 декабря эвакуировали крупнейшие торговые центры.

Посетителей трех ТЦ МЕГА, «Гринвич» и «Карнавал» просят покинуть здания по техническим причинам. Об этом сообщают очевидцы происходящего в социальных сетях.

Люблю такие смены, когда весь гринвич эвакуируют и ты, как дурак, сидишь в баре и ждешь, когда разминируют. — горе луковое. (@gulkagab) December 30, 2017

Сообщения об эвакуации по громкой связи прозвучали в торговых центрах примерно в одно время - около 16:00 по местному времени. Пресс-службы силовых ведомств пока воздерживаются от комментариев по этому поводу, подтверждая лишь факт того, что сотрудники выехали на место происходящего.