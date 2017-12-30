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Пушков прокомментировал сообщение об уязвимости Крымского моста для ракет

Пушков прокомментировал сообщение об уязвимости Крымского моста для ракет

 Подозреваемый в петербургском теракте был судим за оборот наркотиков

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Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

 Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

Названа причина захвата заложников на почте в Харькове
Видео запечатлело точный удар авиабомбой КАБ-1500 по боевикам в Сирии

Видео запечатлело точный удар авиабомбой КАБ-1500 по боевикам в Сирии

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19:10   30 Декабря 2017
Россия
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Лавров рассказал, чему его научил Путин

Лавров рассказал, чему его научил Путин

Об этом он сообщил в эфире телеканала НТВ в субботу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что у России на Западе становится все меньше партнеров. По словам главы МИД РФ, всех, с кем общается российская сторона, он расценивает как партнеров, которые бывают договороспособными и безнадежно недоговороспособными. Последних на Западе становится все больше, с сожалением констатировал Лавров. Он отметил, что научился у президента РФ Владимира Путина сохранять серьезное выражение лица при фразе «западные партнеры», даже если речь идет о безнадежно недоговороспособных странах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил поздравления с новогодними праздниками ряду мировых лидеров.

Автор: Олег Королев
#путин #лавров #политика #запад
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