Лавров рассказал, чему его научил Путин

Об этом он сообщил в эфире телеканала НТВ в субботу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что у России на Западе становится все меньше партнеров. По словам главы МИД РФ, всех, с кем общается российская сторона, он расценивает как партнеров, которые бывают договороспособными и безнадежно недоговороспособными. Последних на Западе становится все больше, с сожалением констатировал Лавров. Он отметил, что научился у президента РФ Владимира Путина сохранять серьезное выражение лица при фразе «западные партнеры», даже если речь идет о безнадежно недоговороспособных странах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил поздравления с новогодними праздниками ряду мировых лидеров.