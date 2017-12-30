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Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

 В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты

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18:49   30 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

Захвативший отделение «Укрпочты» в Харькове преследовал цель ограбления.

Об этом проинформировал городской сайт со ссылкой на сведения правоохранителей Харьковской области. Ранее украинские СМИ, ссылаясь на сведения полиции, сообщили, что неизвестный взял людей в заложники в отделении почты. Сообщалось, что мужчина заявил о наличии у него взрывчатки, которую он готов применить. По некоторым данным, в помещении находятся девять взрослых и двое детей. К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, врачи, взрывотехники и спасатели.

Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

Об инциденте полиции сообщил мужчина, чья супруга работает в этом почтовом отделении. Злоумышленник проник в помещение в маске. Сведения о происшествии поступили в правоохранительные органы в 14.40 (15.40 мск).

 

Автор: Ольга Шпакова
#украина #происшествия #ограбление #почта #харьков #захват заложников
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