Названа причина захвата заложников на почте в Харькове
Захвативший отделение «Укрпочты» в Харькове преследовал цель ограбления.
Об этом проинформировал городской сайт со ссылкой на сведения правоохранителей Харьковской области. Ранее украинские СМИ, ссылаясь на сведения полиции, сообщили, что неизвестный взял людей в заложники в отделении почты. Сообщалось, что мужчина заявил о наличии у него взрывчатки, которую он готов применить. По некоторым данным, в помещении находятся девять взрослых и двое детей. К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, врачи, взрывотехники и спасатели.
Об инциденте полиции сообщил мужчина, чья супруга работает в этом почтовом отделении. Злоумышленник проник в помещение в маске. Сведения о происшествии поступили в правоохранительные органы в 14.40 (15.40 мск).
В #Харьков'е вооруженный мужчина взял заложников и захватил отделение "Укрпочты"#преступление #криминал #заложники #полиция #укрпочта #Харьковскаяhttps://t.co/FdkX3vsJed pic.twitter.com/SSQcS11uJ9— Новости Украины (@chaspikls) December 30, 2017