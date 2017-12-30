Путин за один день подписал 64 федеральных закона

Президент РФ Владимир Путин 29 декабря подписал 64 федеральных закона.

Об этом свидетельствует банк документов на официальном сайте Кремля. О подписании первых документов пресс-служба российского лидера сообщила в 10:00, а последние законы были обнародованы в 17:05. Большинство документов предусматривают изменения в действующем законодательстве России.

Кроме того, 29 декабря Путин в своей резиденции в Ново-Огарево провел встречу с главой правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым. Финансист проинформировал президента Российской Федерации о результатах работы банка за год.