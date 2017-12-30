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Полиция задержала иностранца, поджигавшего автомобили в Москве
Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

 В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты

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19:02   30 Декабря 2017
Россия
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Путин за один день подписал 64 федеральных закона

Путин за один день подписал 64 федеральных закона

Президент РФ Владимир Путин 29 декабря подписал 64 федеральных закона.

Об этом свидетельствует банк документов на официальном сайте Кремля. О подписании первых документов пресс-служба российского лидера сообщила в 10:00, а последние законы были обнародованы в 17:05. Большинство документов предусматривают изменения в действующем законодательстве России.

Кроме того, 29 декабря Путин в своей резиденции в Ново-Огарево провел встречу с главой правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым. Финансист проинформировал президента Российской Федерации о результатах работы банка за год.

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика
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