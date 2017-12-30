Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин за один день подписал 64 федеральных закона

Путин за один день подписал 64 федеральных закона

 Полиция задержала иностранца, поджигавшего автомобили в Москве

Полиция задержала иностранца, поджигавшего автомобили в Москве
Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

 В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты

В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты
Сирийские бойцы показали, как террористы ИГ эвакуировались из Ракки

Сирийские бойцы показали, как террористы ИГ эвакуировались из Ракки

 Минобороны Австралии объяснило, почему ВВС страны привели в боевую готовность

Минобороны Австралии объяснило, почему ВВС страны привели в боевую готовность
Путин за один день подписал 64 федеральных закона

Путин за один день подписал 64 федеральных закона

 Полиция задержала иностранца, поджигавшего автомобили в Москве

Полиция задержала иностранца, поджигавшего автомобили в Москве
Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

 В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты

В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты
Сирийские бойцы показали, как террористы ИГ эвакуировались из Ракки

Сирийские бойцы показали, как террористы ИГ эвакуировались из Ракки

 Минобороны Австралии объяснило, почему ВВС страны привели в боевую готовность

Минобороны Австралии объяснило, почему ВВС страны привели в боевую готовность
18:11   30 Декабря 2017
Россия
155

ФСБ задержала исполнителя и организатора взрыва в супермаркете Петербурга

ФСБ задержала исполнителя и организатора взрыва в супермаркете Петербурга

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала исполнителя и организатора взрыва в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге.

Об этом 30 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Отмечается, что подозреваемый передан в Следственный комитет Российской Федерации для проведения дальнейших следственных мероприятий.

Напомним, 27 декабря на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте рядом с камерами хранения супермаркета сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали 18 человек.

Мощность взрывного устройства составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. СК в связи со взрывом завел уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку.

 

Автор: Алла Ларионова
#фсб #петербург #взрыв #теракт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1049
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
4844
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2505
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
342
Новости smi2.ru
МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

 На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом