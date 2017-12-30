ФСБ задержала исполнителя и организатора взрыва в супермаркете Петербурга

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала исполнителя и организатора взрыва в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге.

Об этом 30 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Отмечается, что подозреваемый передан в Следственный комитет Российской Федерации для проведения дальнейших следственных мероприятий.

Напомним, 27 декабря на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте рядом с камерами хранения супермаркета сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали 18 человек.

Мощность взрывного устройства составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. СК в связи со взрывом завел уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку.