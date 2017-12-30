Полиция задержала иностранца, поджигавшего автомобили в Москве

В Москве полицейские задержали иностранца, который поджег четыре автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба московского главка МВД. Согласно информации оперативников, злоумышленник, прибывая в состоянии алкогольного опьянения, поджег несколько мусорных контейнеров, а после передвинул их к припаркованным на улице автомобилям. В результате загорелся автомобиль «Волга», за ней и остальные три транспортных средства, стоящих рядом.

В связи с произошедшим следствие возбудило против уроженца ближнего зарубежья уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Суд вынес решение об аресте.