В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты

Злоумышленник уверяет, что у него при себе имеется бомба.

Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало. О его требованиях пока ничего не известно.

Происшествие случилось в отделении «Укрпочты», расположенном на улице​ Шевченко. К месту инцидента прибыла следственно-оперативная группа и руководство полиции Харькова.

Сообщается, что в захваченном помещении находятся люди. Сотрудники полиции оцепили территорию, к месту происшествия прибыли около 20 патрульных машин, пожарные и скорая. Также приехали взрывотехники. В этом районе города перекрыли транспортное движение.