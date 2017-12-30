В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты
Злоумышленник уверяет, что у него при себе имеется бомба.
Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало. О его требованиях пока ничего не известно.
Происшествие случилось в отделении «Укрпочты», расположенном на улице Шевченко. К месту инцидента прибыла следственно-оперативная группа и руководство полиции Харькова.
Сообщается, что в захваченном помещении находятся люди. Сотрудники полиции оцепили территорию, к месту происшествия прибыли около 20 патрульных машин, пожарные и скорая. Также приехали взрывотехники. В этом районе города перекрыли транспортное движение.
#СРОЧНО неизвестный захватил заложников в одном из почтовых отделений #Харьков’а. pic.twitter.com/R3wQ0OnYid— Днепропетровск (@dneprotwit) December 30, 2017