В самолете Грозный — Санкт-Петербург из клетки сбежал львенок

Львенка, выбравшегося из клетки в багажном отсеке самолета Грозный - Петербург, обнаружили по прилету в аэропорт Пулково.

Животному удалось сломать пластиковую клетку и выбраться в багажное отделение. Для обращения со львенком вызвали ветеринарных специалистов, которые безопасно его эвакуировали. Никто не пострадал, в том числе само животное.

В настоящее время лев находится под контролем ветеринарных служб. Кто и зачем перевозил львенка, не уточняется. По данным табло аэропорта, из Грозного в Пулково 30 декабря прибыл только один самолет компании «Ютэйр».

Ранее сообщалось, что самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Баку, запросил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за того, что у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие.