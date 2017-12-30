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Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

Названа причина захвата заложников на почте в Харькове

 В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты

В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты
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17:54   30 Декабря 2017
Россия
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В самолете Грозный — Санкт-Петербург из клетки сбежал львенок

В самолете Грозный — Санкт-Петербург из клетки сбежал львенок

Львенка, выбравшегося из клетки в багажном отсеке самолета Грозный - Петербург, обнаружили по прилету в аэропорт Пулково.

Животному удалось сломать пластиковую клетку и выбраться в багажное отделение. Для обращения со львенком вызвали ветеринарных специалистов, которые безопасно его эвакуировали. Никто не пострадал, в том числе само животное.

В настоящее время лев находится под контролем ветеринарных служб. Кто и зачем перевозил львенка, не уточняется. По данным табло аэропорта, из Грозного в Пулково 30 декабря прибыл только один самолет компании «Ютэйр».

Ранее сообщалось, что самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Баку, запросил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за того, что у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие.

Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #петербург #аэропорт #грозный #пулково #львенок
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