ЦИК рассмотрит жалобу Собчак на видеоролик «Единой России» с ребенком

ЦИК рассмотрит жалобу предвыборного штаба кандидата в президенты Ксении Собчак на новогодний видеоролик «Единой России».

В субботу, 30 декабря юристы предвыборного штаба Собчак направили жалобу в ЦИК и Генпрокуратуру на агитационный ролик «Единой России», в котором «маленькая девочка просит Деда Мороза сделать президентом Владимира Путина». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я ролика не видела. Если жалоба поступила, она подлежит оценке», — заявила журналистам секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

Юристы Собчак требуют установить, является ли данный материал агитационным и призвали Генеральную прокуратуру проверить действия непосредственных организаторов и исполнителей по привлечению к предвыборной агитации несовершеннолетних.