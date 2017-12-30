Киеву дадут кредит в 150 миллионов евро на модернизацию железной дороги

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит «Укрзализныце» под государственные гарантии 150 миллионов евро на модернизацию железнодорожной линии Долинская — Николаев — Колосовка.

Об этом проинформировали в пресс-службе мининфраструктуры Украины. Такой кредит необходим для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи.

Гарантийное соглашение подписали 30 декабря в Киеве. На встрече присутствовал глава ведомства Владимир Омелян. Общая стоимость проекта оценивается в 300 миллионов евро. Предполагается, что недостающую часть выделит ЕБРР.

На сегодняшний день только половина железнодорожных путей на Украине электрифицированы.

В декабре украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком, предполагающий выделение Киеву кредита в 120 миллионов евро.