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 В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты

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17:28   30 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Киеву дадут кредит в 150 миллионов евро на модернизацию железной дороги

Киеву дадут кредит в 150 миллионов евро на модернизацию железной дороги

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит «Укрзализныце» под государственные гарантии 150 миллионов евро на модернизацию железнодорожной линии Долинская — Николаев — Колосовка.

Об этом проинформировали в пресс-службе мининфраструктуры Украины. Такой кредит необходим для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи.

Гарантийное соглашение подписали 30 декабря в Киеве. На встрече присутствовал глава ведомства Владимир Омелян. Общая стоимость проекта оценивается в 300 миллионов евро. Предполагается, что недостающую часть выделит ЕБРР.

На сегодняшний день только половина железнодорожных путей на Украине электрифицированы.

В декабре украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком, предполагающий выделение Киеву кредита в 120 миллионов евро.

Автор: Ольга Шпакова
#украина #экономика #железная дорога #ебрр
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