РПЦ уверена, что Исаакий рано или поздно станет ее собственностью — Иларион
В Русской православной церкви (РПЦ) уверены, что ей рано или поздно передадут Исаакиевский собор.
Соответствующее заявление в эфире программы «Церковь и мир» сделал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Я думаю, что это (передача собора — прим.ред.) будет сделано в обозримом будущем», — сообщил митрополит.
Кроме того, он подчеркнул, что созданный вокруг передачи Исаакия информационный ажиотаж являлся спланированной провокацией. Чрезмерный интерес публики и СМИ был спровоцирован, по мнению Илариона, представителями оппозиции, ищущими темы для раскрутки новостных сюжетов, направленных на создание недовольства действующей властью.