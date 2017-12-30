В Русской православной церкви (РПЦ) уверены, что ей рано или поздно передадут Исаакиевский собор.

Соответствующее заявление в эфире программы «Церковь и мир» сделал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я думаю, что это (передача собора — прим.ред.) будет сделано в обозримом будущем», — сообщил митрополит.

Кроме того, он подчеркнул, что созданный вокруг передачи Исаакия информационный ажиотаж являлся спланированной провокацией. Чрезмерный интерес публики и СМИ был спровоцирован, по мнению Илариона, представителями оппозиции, ищущими темы для раскрутки новостных сюжетов, направленных на создание недовольства действующей властью.