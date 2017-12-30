Порошенко поручил продолжить переговоры по обмену пленными в ДНР и ЛНР
Украинский лидер Петр Порошенко поручил киевским представителям в контактной группе по Донбассу продолжить переговоры по обмену пленными с Донецкой и Луганской народными республиками.
По его словам, первая встреча состоится в среду, 10 января. Советники Порошенко и представители в трехсторонней контактной группе организуют встречу и продолжат переговоры по обмену пленными в Донбассе.
Президент Украины подчеркнул, что после первой встречи Киев не остановится. В субботу, 30 декабря, Петр Порошенко посетил госпиталь, где лежат освобожденные из плена в Донбассе украинские военные. Президент Украины сказал, что Киев поможет раненым военнослужащим и их семьям.
Уряд України працює над підготовкою пакету соціальної допомоги пораненим військовослужбовцям та їх родинам. Так само обласні адміністрації отримали доручення невідкладно допомагати пораненим українським воїнам та їх родинам у вирішенні соціально-побутових питань. pic.twitter.com/3Uq9OEAkcD— Петро Порошенко (@poroshenko) December 30, 2017