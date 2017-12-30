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17:16   30 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Порошенко поручил продолжить переговоры по обмену пленными в ДНР и ЛНР

Порошенко поручил продолжить переговоры по обмену пленными в ДНР и ЛНР

Украинский лидер Петр Порошенко поручил киевским представителям в контактной группе по Донбассу продолжить переговоры по обмену пленными с Донецкой и Луганской народными республиками.

По его словам, первая встреча состоится в среду, 10 января. Советники Порошенко и представители в трехсторонней контактной группе организуют встречу и продолжат переговоры по обмену пленными в Донбассе.

Президент Украины подчеркнул, что после первой встречи Киев не остановится. В субботу, 30 декабря, Петр Порошенко посетил госпиталь, где лежат освобожденные из плена в Донбассе украинские военные. Президент Украины сказал, что Киев поможет раненым военнослужащим и их семьям.

Автор: Олег Королев
#порошенко #донбасс #украина #киев
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