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16:54   30 Декабря 2017
Россия
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Летевший в Баку самолет вынужденно сел в Волгограде

Летевший в Баку самолет вынужденно сел в Волгограде

Лайнер авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Баку, запросил экстренную посадку в Волгограде.

Причиной стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом сообщил представитель авиакомпании, пишет РИА Новости. В ходе полета один из пассажиров почувствовал себя плохо на фоне онкологического заболевания. Командир самолета решил сделать вынужденную посадку в волгоградском аэропорту. Лайнер сел в 12.48 (мск). Медики скорой помощи сняли пассажира с лайнера и доставили в больницу. Самолет отправился к месту назначения в 14.05 (мск).

Во вторник сообщалось, что пассажирский самолет «Аэробус 319–114», летевший в Челябинск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за смерти пассажира.

Автор: Ольга Шпакова
#москва #волгоград #самолет #баку
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