Сирийские бойцы показали, как террористы ИГ эвакуировались из Ракки

На видео показано, как ряд автобусов покидает город.

Видеоагентство Ruptly получило от бойцов Сирийских демократических сил запись, на которой боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) покидают Ракку. По информации солдат, порядка трех тысяч боевиков покинули пределы города и направились в Дейр эз-Зор. В ноябре сообщалось, что террористы эвакуировались из Ракки с разрешения Британии и Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что президент САР Башар Асад и его жена нанесли визит в дом военных сирийской армии Сирии. Они навестили инвалидов войны в провинции Хомс. Военные выразили благодарность президенту за поддержку и материальную помощь.