Зрители выбрали самые ожидаемые фильмы 2018 года

Лидирующую позицию занял американский фантастический фильм «Мстители: Война бесконечности». Премьера состоится 25 апреля 2018 года в Нидерландах. Картина выйдет на экраны 3 мая в формате IMAX.

Второе место досталось фильму «Черная Пантера», снятому по мотивам комиксов о вымышленном персонаже издательства Marvel Comics. Картина выйдет на экраны 16 февраля 2018 года в формате IMAX, а в РФ — 15 февраля. Также зрители ждут американский фантастический фильм «Мир юрского периода 2», это пятый фильм в серии «Парк юрского периода». Премьера в США состоится 22 июня 2018 года, а в России — 7 июня.

Самый ожидаемый фильм ужасов — «Частица Бога», это триквел «Монстро» и продолжение «Кловерфилд, 10». Премьера в феврале 2018 года. Самым ожидаемым семейным фильмом стал американский супергеройский анимационный мультфильм «Суперсемейка 2».

