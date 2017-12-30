Болезнь Табакова могла вызвать ошибка стоматологов элитной клиники

Народный артист Олег Табаков мог оказаться в тяжелом состоянии из-за невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник столицы.

Об этом пишет издание «Комсомольская правда». У 82-летнего актера начался серьезный воспалительный процесс, спровоцированный установленными зубными имплантами. Врачи проигнорировали возникшие у их пациента осложнения и запустили процесс.

Табаков попал в больницу в конце ноября. Медики диагностировали у него сепсис и «синдром глубокого оглушения». Его поместили в реанимацию, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 27 декабря Табаков пришел в сознание, но почти никого не узнал. Также сообщалось, что актера вводили в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку с внутренних органов.