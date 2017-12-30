Заложена основа еще одного маршрута поставок газа из РФ в Китай

В Пекине 30 декабря прошла рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров CNPC Ван Илиня.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте российской госкорпорации. Отмечается, что в ходе переговоров стороны дали высокую оценку партнерству в газовой сфере. Компании успешно реализуют проект по организации экспорта газа из России в Китай по «восточному» маршруту, а также продолжают переговоры по проекту поставок с Дальнего Востока.

Кроме того, после встречи Миллер и Илинь подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа в КНР. Стороны планируют выйти на подписание контракта уже в следующем году.