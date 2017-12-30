Исследователь истории Екатеринбурга Погодин скончался на 42-ом году жизни

Художественный музей Эрнста Неизвестного сообщил, что в четверг, 28 декабря, скоропостижно скончался Сергей Погодин.

По информации музея, Сергей Александрович был не просто талантливым писателем, публицистом и активным пропагандистом культурного наследия Эрнста Неизвестного, но и энергичным человеком, воодушевляющим всех вокруг на творческие открытия. Причину смерти Погодина не сообщили.

Жители Екатеринбурга попрощаются с Сергеем Погодиным в воскресенье, 31 декабря, в девять утра по местному времени в еврейском общинном центре «Синагога» на улице Куйбышева. В Художественном музее Эрнста Неизвестного добавили, что Сергей Александрович сделал многое не только для популяризации деятельности музея, но и его дальнейшего развития.