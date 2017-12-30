Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Болезнь Табакова могла вызвать ошибка стоматологов элитной клиники

Болезнь Табакова могла вызвать ошибка стоматологов элитной клиники

 Исследователь истории Екатеринбурга Погодин скончался на 42-ом году жизни

Исследователь истории Екатеринбурга Погодин скончался на 42-ом году жизни
Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом
Минобороны Австралии объяснило, почему ВВС страны привели в боевую готовность

Минобороны Австралии объяснило, почему ВВС страны привели в боевую готовность

 Президент Сирии увиделся с инвалидами войны в провинции Хомс

Президент Сирии увиделся с инвалидами войны в провинции Хомс
Болезнь Табакова могла вызвать ошибка стоматологов элитной клиники

Болезнь Табакова могла вызвать ошибка стоматологов элитной клиники

 Исследователь истории Екатеринбурга Погодин скончался на 42-ом году жизни

Исследователь истории Екатеринбурга Погодин скончался на 42-ом году жизни
Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом
Минобороны Австралии объяснило, почему ВВС страны привели в боевую готовность

Минобороны Австралии объяснило, почему ВВС страны привели в боевую готовность

 Президент Сирии увиделся с инвалидами войны в провинции Хомс

Президент Сирии увиделся с инвалидами войны в провинции Хомс
15:24   30 Декабря 2017
Весь мир
642

Минобороны Австралии объяснило, почему ВВС страны привели в боевую готовность

Минобороны Австралии объяснило, почему ВВС страны привели в боевую готовность

Авиабазу ВВС Австралии в городе Дарвин привели в повышенную боевую готовность из-за пролета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в нейтральных водах близ Индонезии.

Об этом пишет зарубежное издание The Guardian. Оборонное ведомство Австралии сообщило, что авиабаза ранее в декабре какое-то время находилась в состоянии повышенной боевой готовности за тем, чтобы быть способной отреагировать на обстоятельства. Пресс-секретарь австралийского МО подчеркнул, что военные не зафиксировали нарушения чужими самолетами воздушного пространства страны.

The Guardian также ссылается на мнение экспертов, которые полагают, что Москва стремится расширить свое влияние в Азиатско-Тихоокенском регионе, поэтому намерена демонстрировать военную силу.

5 декабря российское оборонное ведомство сообщило о том, что два Ту-95МС и два Ил-76МД ВКС РФ нанесли международный визит в Индонезию.

 

Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #австралия #ту-95мс #ввс австралии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1023
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
4505
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2454
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
338
Новости smi2.ru
На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

 Депутат объяснил, зачем ИГ взяла ответственность за взрыв в Петербурге

Депутат объяснил, зачем ИГ взяла ответственность за взрыв в Петербурге

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом