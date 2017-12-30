Минобороны Австралии объяснило, почему ВВС страны привели в боевую готовность

Авиабазу ВВС Австралии в городе Дарвин привели в повышенную боевую готовность из-за пролета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в нейтральных водах близ Индонезии.

Об этом пишет зарубежное издание The Guardian. Оборонное ведомство Австралии сообщило, что авиабаза ранее в декабре какое-то время находилась в состоянии повышенной боевой готовности за тем, чтобы быть способной отреагировать на обстоятельства. Пресс-секретарь австралийского МО подчеркнул, что военные не зафиксировали нарушения чужими самолетами воздушного пространства страны.

The Guardian также ссылается на мнение экспертов, которые полагают, что Москва стремится расширить свое влияние в Азиатско-Тихоокенском регионе, поэтому намерена демонстрировать военную силу.

5 декабря российское оборонное ведомство сообщило о том, что два Ту-95МС и два Ил-76МД ВКС РФ нанесли международный визит в Индонезию.