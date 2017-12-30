Собчак потратила на сбор подписей почти четыре млн рублей — ЦИК

Центральная избирательная комиссия РФ сообщила, что всего на избирательный счет кандидата от «Гражданской инициативы» поступило 19 миллионов 400 тысяч рублей.

По информации ЦИК, телеведущая Ксения Собчак за первые дни после открытия специального избирательного счета потратила на сбор подписей три миллиона 650 тысяч рублей. Первыми кандидатам на пост президента РФ стали Собчак, Сурайкин, Явлинский, Титов и Жириновский.

Они прошли процедуру выдвижения и открыли специальный избирательный счет. ЦИК отметил, что у лидера ЛДПР нет информации о поступлении и расходовании денег, однако Жириновскому не надо собирать подписи избирателей, ведь его кандидатуру выдвинула парламентская партия.

У уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова на счету почти 11 миллионов рублей, из них около двух миллионов рублей он потратил на агитационную продукцию. У Григория Явлинского десять миллионов рублей, более миллиона она потратил на сбор подписей. У лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина на счету 350 тысяч рублей.