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15:01   30 Декабря 2017
Россия
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Президенты РФ и Финляндии обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Президенты РФ и Финляндии обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Глава РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии Саули Ниинисте, сообщила 30 декабря пресс-служба Кремля.

Лидеры стран подвели итоги совместной работы, проведенной в 2017 году во всевозможных областях. Они также обсудили планы на будущее для российско-финляндского сотрудничества в следующем году и затронули вопросы международной направленности, касающиеся урегулирования в Сирии, кризисных ситуаций на Украине и на Корейском полуострове.

Президенты поздравили друг друга с грядущим Новым годом. Саули Ниинисте передал наилучшие пожелания россиянам. В 2018 году следует ожидать продолжения сотрудничества между странами, отметили в Кремле.

Напомним, 30 декабря Путин поздравил и других мировых лидеров с Новым Годом, в том числе президента США Дональда Трампа.

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #финляндия #политика #ниинисте
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