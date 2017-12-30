Президенты РФ и Финляндии обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Глава РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии Саули Ниинисте, сообщила 30 декабря пресс-служба Кремля.

Лидеры стран подвели итоги совместной работы, проведенной в 2017 году во всевозможных областях. Они также обсудили планы на будущее для российско-финляндского сотрудничества в следующем году и затронули вопросы международной направленности, касающиеся урегулирования в Сирии, кризисных ситуаций на Украине и на Корейском полуострове.

Президенты поздравили друг друга с грядущим Новым годом. Саули Ниинисте передал наилучшие пожелания россиянам. В 2018 году следует ожидать продолжения сотрудничества между странами, отметили в Кремле.

Напомним, 30 декабря Путин поздравил и других мировых лидеров с Новым Годом, в том числе президента США Дональда Трампа.