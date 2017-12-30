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14:46   30 Декабря 2017
Выборы президента 2018
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Суд отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК регистрировать его на выборах

Суд отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК регистрировать его на выборах

Верховный суд России отклонил жалобу активиста Алексея Навального на отказ Центризбиркома в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты страны.

Об этом сообщает РИА Новости. Судья заявил, что суд не видит каких-либо оснований для удовлетворения требований Навального.

Ранее Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сообщила о решении отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность главы РФ Алексея Навального. Решение обосновано тем, что у блогер не имеет пассивного избирательного права. В законе о выборах президента России указывается, что осужденный к лишению свободы может претендовать на пост президента через 10 лет после погашения судимости. Ранее кировский областной суд подтвердил условный срок Навальному по делу о растрате 16 миллионов рублей компании «Кировлес».

Автор: Ольга Шпакова
#суд #цик #навальный #кандидат в президенты #выборы 2018
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