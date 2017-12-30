Суд отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК регистрировать его на выборах

Верховный суд России отклонил жалобу активиста Алексея Навального на отказ Центризбиркома в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты страны.

Об этом сообщает РИА Новости. Судья заявил, что суд не видит каких-либо оснований для удовлетворения требований Навального.

Ранее Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сообщила о решении отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность главы РФ Алексея Навального. Решение обосновано тем, что у блогер не имеет пассивного избирательного права. В законе о выборах президента России указывается, что осужденный к лишению свободы может претендовать на пост президента через 10 лет после погашения судимости. Ранее кировский областной суд подтвердил условный срок Навальному по делу о растрате 16 миллионов рублей компании «Кировлес».