Президент Сирии увиделся с инвалидами войны в провинции Хомс

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма прибыли с визитом в дома военнослужащих армии Сирии, сообщило в субботу агентство SANA.

Сирийский лидер и его жена увиделись с военными САА Мишелем Таннусом, Ясином Хувейри, Набилем Исхаком и Захурой Слейитом, которые получили серьезные ранения, однако после лечения вернулись к работе. Бойцы выразили благодарность Асаду и его супруге за заботу и материальную поддержку оказанную тем, кто пострадал во время военных действий.

В 2014 году президент Сирии дал обещание закупить необходимое оборудование для операций по протезированию конечностей. В постановлении Асада говорилось, что все военные, получившие серьезные ранения, могут пройти лечение и реабилитацию бесплатно, в том числе, если это необходимо, получить хирургические услуги, связанные с протезированием. Сегодня сирийская программа «Пострадавшим за Родину» оказывает помощь семьям 1625 инвалидов.