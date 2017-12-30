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14:41   30 Декабря 2017
Выборы президента 2018
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ЦИК сообщил, сколько заработал Жириновский с прошлых выборов президента

ЦИК сообщил, сколько заработал Жириновский с прошлых выборов президента

Центральная избирательная комиссия РФ сообщила, что суммарный доход лидера «Либерально-демократической партии России» Владимира Жириновского с момента прошлых президентских выборов превысил 98 миллионов рублей.

По информации ЦИК, за шесть лет Жириновский заработал 98 миллионов 291 тысячу рублей. При подсчете суммарного дохода Владимира Вольфовича учитывали зарплату в Государственной думе, доходы от вкладов и ценных бумаг, пенсии, авторские вознаграждения и продажу имущества.

У Жириновского есть два земельных участка, восемь жилых домов в Подмосковье, бассейн и два гаража. Центризбирком уточнил, что сейчас на счетах и вкладах главы ЛДПР находится почти 30 миллионов рублей. Владимир Вольфович владеет акциями банка ВТБ.

Автор: Олег Королев
#выборы #жириновский #цик #доход
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