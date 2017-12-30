Путин поздравил президента МОК с новогодними праздниками

Российский президент Владимир Путин поздравил глав международных спортивных организаций с Рождеством и наступающим Новым годом.

Послания направили президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, главе МОК Жаку Рогге, почетному члену МОК Жан-Клоду Килли, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю и президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру. Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.

Путин также направил поздравления главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Российский лидер отметил, что уверен в продолжении эффективного сотрудничества для успешного проведения ЧМ по футболу в будущем году.

Ранее Кремль обнародовал список мировых лидеров, которым глава РФ направил поздравления с наступающими праздниками. В частности, он поздравил японского премьер-министра Синдзо Абэ, отметив, что ожидает его на ПМЭФ.