МИД России прокомментировал ситуацию с поставкой нефти КНДР в обход санкций

Министерство иностранных дел России ответило на выпады западных СМИ, распространяющих сообщения о том, что РФ поставляет нефть в Северную Корею.

Пресс-служба ведомства в своем сообщении опровергла информацию о том, что Россия занимается поставками нефтепродуктов в КНДР, несмотря на санкции Совбеза ООН. В ведомстве отметили, что Москва с особой серьезностью подходит к этому вопросу и беспрекословно соблюдает санкционный режим, действующий в отношении Пхеньяна. В МИД также уточнили, что на поставку нефти существуют квоты, но полного запрета нет.

Ранее агенство Reuters сообщало о перекачивании нефти из русских танкеров в суда КНДР. Однако никаких доказательств этому предоставлено не было. Совбез ООН принял резолюцию об ужесточении санкций для КНДР в декабре 2017 года, что предусматривает введение дополнительных ограничений на поставку нефти и нефтепродуктов, а также ряд других запретов.