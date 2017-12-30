Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

Ранее документ был утвержден парламентом.

Как сообщают в пресс-службе президента Украины, в бюджете заложен рост валового внутреннего продукта на уровне в 3%, дефицит - в пределах 2,4%, инфляция - в 7%. Расчет производился исходя из среднегодового курса 29,3 гривны за доллар. Сообщается, что на безопасность и оборону будет направлено 5% ВВП (около 6,1 миллиарда долларов). С 1 января предусмотрен рост минимальной заработной платы с 3200 до 3723 гривен (137,3 доллара).

Часть депутатов Верховной рады и украинские эксперты раскритиковали бюджет на 2018 год, отметив, что Киев выделит в 2018 году рекордную сумму в 11,07 миллиарда долларов на обслуживание внешнего долга.