Заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракетных атак как наземного, так и морского базирования.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление украинского генерала. По его словам, Романенко настроен враждебно, поэтому его заявление звучит абсурдно и в очередной раз демонстрирует всю сущность украинского режима.

«Киев на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народа», — считает Ганжара.

Крымский депутат рассказал, что Украина неоднократно грозилась «каким-то ракетными стрельбами» рядом с полуостровом. Ганжара сравнил Крым с «авианосцем в Черном море с точки зрения безопасности» и заверил, что Крымский мост достроят вопреки надеждам Киева на провал этого масштабного проекта.

Первый зампред комитета Софеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что мост — гражданский объект, а не военный. Если Киев продолжит угрожать, тогда Москва не будет «церемониться».