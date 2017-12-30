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14:13   30 Декабря 2017
Политика
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РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

Заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракетных атак как наземного, так и морского базирования.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление украинского генерала. По его словам, Романенко настроен враждебно, поэтому его заявление звучит абсурдно и в очередной раз демонстрирует всю сущность украинского режима.

«Киев на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народа»,  —  считает Ганжара.

РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

Крымский депутат рассказал, что Украина неоднократно грозилась «каким-то ракетными стрельбами» рядом с полуостровом. Ганжара сравнил Крым с «авианосцем в Черном море с точки зрения безопасности» и заверил, что Крымский мост достроят вопреки надеждам Киева на провал этого масштабного проекта. 

Первый зампред комитета Софеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что мост — гражданский объект, а не военный. Если Киев продолжит угрожать, тогда Москва не будет «церемониться».

«Все детский лепет, разговор не совсем адекватного генерала, не до конца понимающего последствия возможных таких действий»,  — добавил Клинцевич.

Автор: Тоня Краснова
#москва #россия #украина #крым #киев #угрозы #крымский мост
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