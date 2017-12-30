Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне

Неизвестный устроил стрельбу в ресторане быстрого питания в Лондоне.

Об этом сообщает Скотланд-Ярд. Отмечается, что инцидент произошел в лондонском районе Ньюэм.

Appeal for witnesses to Plaistow shooting https://t.co/8QUhTIdbpc pic.twitter.com/Jy5ZvqgsFF — Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 30, 2017

Ранения в спину и ногу получили двое 16-летних юноши. По данным местных СМИ, молодых людей уже доставили в больницу и прооперировали. Сейчас жизни подростков ничего не угрожает. В настоящее время полицейские устанавливают все детали произошедшего и личность стрелявшего.