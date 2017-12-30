Пьяный водитель протаранил пешеходов в Волгограде, один человек погиб

Полицейские в Волгограде задержали нетрезвого водителя, сбившего группу пешеходов.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлану Смолянинову. Она рассказала журналистам о том, что примерно в 02:00 мск в субботу, водитель иномарки Ford, прибывая в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на группу людей, выходивших из кафе. В результате один человек погиб на месте, еще трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Она также отметила, что подозреваемый был ранее судим за убийство. Сейчас на него возбуждено новое уголовное дело в связи с произошедшим.