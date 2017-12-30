Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МИД России прокомментировал ситуацию с поставкой нефти КНДР в обход санкций

МИД России прокомментировал ситуацию с поставкой нефти КНДР в обход санкций

 РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак
Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом
Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне

Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне

 Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе

Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе
МИД России прокомментировал ситуацию с поставкой нефти КНДР в обход санкций

МИД России прокомментировал ситуацию с поставкой нефти КНДР в обход санкций

 РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак
Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом
Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне

Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне

 Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе

Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе
13:48   30 Декабря 2017
Россия
61

Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

Владимир Путин направил поздравительные телеграммы ряду мировых лидеров, в которых поздравил их  с Новым годом и Рождеством.

Поздравления получили глава Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, а также президенты Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии.

Также в число поздравленных лидеров вошли королева Британии Елизавета II и премьер-министр Тереза Мэй, германский канцлер Ангела Меркель и президент Германии, глава Сербии Александр Вучич, сирийский лидер Башар Асад, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и многие другие персоны.

Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

В телеграмме Абэ российский лидер напомнил, что ожидает Абэ в мае на открытии «перекрестных» годов в Москве и на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Полный список мировых лидеров, получивших поздравления от Путина, размещен на официальном сайте Кремля. 

 

Автор: Ольга Шпакова
#путин #политика #поздравления #новый год #мировые лидеры
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1009
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
4244
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2441
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
335
Новости smi2.ru
На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

 Лукашенко рассказал, что думает про жителей западной Украины

Лукашенко рассказал, что думает про жителей западной Украины

 Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты