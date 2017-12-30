Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

Владимир Путин направил поздравительные телеграммы ряду мировых лидеров, в которых поздравил их с Новым годом и Рождеством.

Поздравления получили глава Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, а также президенты Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии.

Также в число поздравленных лидеров вошли королева Британии Елизавета II и премьер-министр Тереза Мэй, германский канцлер Ангела Меркель и президент Германии, глава Сербии Александр Вучич, сирийский лидер Башар Асад, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и многие другие персоны.

В телеграмме Абэ российский лидер напомнил, что ожидает Абэ в мае на открытии «перекрестных» годов в Москве и на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Полный список мировых лидеров, получивших поздравления от Путина, размещен на официальном сайте Кремля.