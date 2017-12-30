Путин не поздравил Порошенко с Рождеством и Новым годом

Российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом несколько десятков иностранных коллег, однако некоторые президенты остались без поздравлений.

Президент РФ не направил поздравительные послания украинскому лидеру Петру Порошенко и главе Грузии Георгию Маргвелашвили. Поздравления от Владимира Владимировича получили не только президенты, но и Папа Римский Франциск. Путин надеется, что Москва и Ватикан продолжат конструктивное сотрудничество для защиты мира и общечеловеческих ценностей.

Путин поздравил с Новым годом четыре десятка иностранных лидеров, включая Трампа, Меркель, Эрдогана, Асада и Папу Римского: Порошенко и Маргвелашвили остались без поздравлений pic.twitter.com/P8YC2SDyi4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 30, 2017

Президент РФ поздравил с рождественскими и новогодними праздниками царствующую королеву Великобритании Елизавету II, а также британского премьер-министра Терезу Мэй. По его словам, сотрудничество Москвы и Лондона необходимо развивать, ведь это соответствует коренным интересам народов не только РФ и Великобритании, но и всей Европы.