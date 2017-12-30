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13:45   30 Декабря 2017
Россия
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Путин не поздравил Порошенко с Рождеством и Новым годом

Путин не поздравил Порошенко с Рождеством и Новым годом

Российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом несколько десятков иностранных коллег, однако некоторые президенты остались без поздравлений.

Президент РФ не направил поздравительные послания украинскому лидеру Петру Порошенко и главе Грузии Георгию Маргвелашвили. Поздравления от Владимира Владимировича получили не только президенты, но и Папа Римский Франциск. Путин надеется, что Москва и Ватикан продолжат конструктивное сотрудничество для защиты мира и общечеловеческих ценностей.

 

 

Президент РФ поздравил с рождественскими и новогодними праздниками царствующую королеву Великобритании Елизавету II, а также британского премьер-министра Терезу Мэй. По его словам, сотрудничество Москвы и Лондона необходимо развивать, ведь это соответствует коренным интересам народов не только РФ и Великобритании, но и всей Европы.

 

Автор: Олег Королев
#россия #путин #порошенко #маргвелашвили #общество
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