Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МИД России прокомментировал ситуацию с поставкой нефти КНДР в обход санкций

МИД России прокомментировал ситуацию с поставкой нефти КНДР в обход санкций

 РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак
Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом
Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне

Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне

 Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе

Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе
МИД России прокомментировал ситуацию с поставкой нефти КНДР в обход санкций

МИД России прокомментировал ситуацию с поставкой нефти КНДР в обход санкций

 РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак
Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом
Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне

Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне

 Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе

Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе
13:34   30 Декабря 2017
Россия
80

Обход запрета МОК: российский флаг продемонстрируют на Олимпиаде-2018

Обход запрета МОК: российский флаг продемонстрируют на Олимпиаде-2018

На Олимпиаде-2018 в Пхенчане разрешили демонстрировать флаг и символику России, однако только в Доме болельщиков.

Об этом рассказал его директор Олег Румянцев в интервью ТАСС.

Международный Олимпийский комитет (МОК) выставил ряд условий, в числе которых запрет на использование триколора на соревнованиях. Однако на Дом болельщиков данные правила не распространяется, а значит там разрешено использование российской символики, подчеркнул Румянцев.

Ранее Россию отстранили от участия в Олимпиаде, которая пройдет в Южной Корее в 2018 году. Россияне смогут принять участие в Играх под нейтральным флагом, избегая какой-либо демонстрации символики РФ.

Внешнему виду спортсменов уделили особое внимание. К примеру, форма должна содержать один или два цвета во избежание использования триколора.

Автор: Анастасия Аои
#россия #спорт #флаг #олимпиада-2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1009
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
4244
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2441
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
335
Новости smi2.ru
На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

 Лукашенко рассказал, что думает про жителей западной Украины

Лукашенко рассказал, что думает про жителей западной Украины

 Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты