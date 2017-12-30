Обход запрета МОК: российский флаг продемонстрируют на Олимпиаде-2018

На Олимпиаде-2018 в Пхенчане разрешили демонстрировать флаг и символику России, однако только в Доме болельщиков.

Об этом рассказал его директор Олег Румянцев в интервью ТАСС.

Международный Олимпийский комитет (МОК) выставил ряд условий, в числе которых запрет на использование триколора на соревнованиях. Однако на Дом болельщиков данные правила не распространяется, а значит там разрешено использование российской символики, подчеркнул Румянцев.

Ранее Россию отстранили от участия в Олимпиаде, которая пройдет в Южной Корее в 2018 году. Россияне смогут принять участие в Играх под нейтральным флагом, избегая какой-либо демонстрации символики РФ.

Внешнему виду спортсменов уделили особое внимание. К примеру, форма должна содержать один или два цвета во избежание использования триколора.