Путин в поздравлении Эрдогану отметил прогресс в отношениях РФ и Турции

Глава РФ поздравил с наступающим Новым годом турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

В поздравлении отмечается, что в этом году отношения Турции и России заметно продвинулись вперед. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин также подчеркнул, что за 2017 год удалось полностью восстановить российско-турецкие отношения и сделать заметный шаг вперед в развитии двустороннего сотрудничества. Взаимодействие РФ и Турции позволило прекратить распространение террористической угрозы на Ближнем Востоке и создать условия для урегулирования сирийского конфликта. Российский лидер также заявил о готовности к продолжению конструктивного диалога и активному сотрудничеству по вопросам двусторонней повестки дня.

Ранее Путин направил поздравления американскому коллеге Дональду Трампу.