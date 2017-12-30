Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МИД России прокомментировал ситуацию с поставкой нефти КНДР в обход санкций

МИД России прокомментировал ситуацию с поставкой нефти КНДР в обход санкций

 РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак
Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом
Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне

Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне

 Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе

Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе
МИД России прокомментировал ситуацию с поставкой нефти КНДР в обход санкций

МИД России прокомментировал ситуацию с поставкой нефти КНДР в обход санкций

 РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

РФ ответила на слова Украины об уязвимости Крымского моста для ракетных атак
Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом
Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне

Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана в Лондоне

 Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе

Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе
13:15   30 Декабря 2017
Россия
60

Путин в поздравлении Эрдогану отметил прогресс в отношениях РФ и Турции

Путин в поздравлении Эрдогану отметил прогресс в отношениях РФ и Турции

Глава РФ поздравил с наступающим Новым годом турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

В поздравлении отмечается, что в этом году отношения Турции и России заметно продвинулись вперед. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин также подчеркнул, что за 2017 год удалось полностью восстановить российско-турецкие отношения и сделать заметный шаг вперед в развитии двустороннего сотрудничества. Взаимодействие РФ и Турции позволило прекратить распространение террористической угрозы на Ближнем Востоке и создать условия для урегулирования сирийского конфликта. Российский лидер также заявил о готовности к продолжению конструктивного диалога и активному сотрудничеству по вопросам двусторонней повестки дня.

Ранее Путин направил поздравления американскому коллеге Дональду Трампу. 

Автор: Ольга Шпакова
#путин #эрдоган #политика #поздравления #новый год
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1009
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
4244
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2441
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
335
Новости smi2.ru
На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

 Лукашенко рассказал, что думает про жителей западной Украины

Лукашенко рассказал, что думает про жителей западной Украины

 Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты