В деле о трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года с Boeing-777 рейса МН17 компании «Малайзийские авиалинии», обнаружены новые детали, заставляющие усомниться в выводах следствия в Нидерландах.

Жители Зарощенского рассказали «Вестям.ру» о том, что боинг сбила ракета, которую запустили из их села, контролируемого украинскими силовиками. Служивший в ополчении Андрей Костин, находившийся в Шахтерске во время крушения, сообщил журналистам, что незадолго до случившегося в окрестностях населенного пункта появился пост ВСУ, организованный для контроля за Шахтерском и прикрытием села Зарощенское. В первые часы после крушения западные СМИ уже принялись обвинять ополченцев в том, что те сбили боинг из ЗРК «Бук».

Специалисты также отметили, что местом запуска ракеты является село Зарощенское. Концерн «Алмаз-Антей», производящий ЗРК «Бук», провел ряд экспериментов, в ходе которых моделировалось попадание ракеты в лайнер с учетом повреждений самолета. В результате выяснилось, что пуск ЗРК был произведен с территории населенного пункта, контролируемого украинскими силовиками.

Кроме того, бывший офицер ВСУ Юрий Батурин сообщил о том, что спустя пару дней после трагедии в его часть пришла колонна тягачей 156-го зенитно-ракетного полка. Они переместили технику, среди которой находилась и установка «Бук», в район Зарощенского.

Однако в Голландии вариант о запуске ракеты из Зарощенского до сих пор считают неверным и продолжают игнорировать эти факты. По данным «Вестей.ру», следователи даже не посещали село для проверки данных, тогда как на бывших позициях ополченцев в Грабово они побывали.