Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Как информирует пресс-служба Кремля, в поздравлении отмечается необходимость российско-американского диалога в нынешней непростой международной обстановке.

Установление диалога нужно для «укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы». Путин также подчеркнул, что отношения между странами должны основываться на принципах равноправия и взаимного уважения.

В настоящее время отношения Москвы и Вашингтона переживают кризис. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков считает, что позиция, которую заняла Америка в отношении РФ, является одним из главных разочарований уходящего года.

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил Трампа за сведения ЦРУ о террористах в Санкт-Петербурге и пообещал действовать аналогично в случае получения информации о возможных террористических угрозах в США.