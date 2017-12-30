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12:49   30 Декабря 2017
Россия
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Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Как информирует пресс-служба Кремля, в поздравлении отмечается необходимость российско-американского диалога в нынешней непростой международной обстановке.

Установление диалога нужно для «укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы». Путин также подчеркнул, что отношения между странами должны основываться на принципах равноправия и взаимного уважения.

В настоящее время отношения Москвы и Вашингтона переживают кризис. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков считает, что позиция, которую заняла Америка в отношении РФ, является одним из главных разочарований уходящего года.

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил Трампа за сведения ЦРУ о террористах в Санкт-Петербурге и пообещал действовать аналогично в случае получения информации о возможных террористических угрозах в США.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #путин #трамп #поздравление #новый год
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