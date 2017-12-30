Депутат объяснил, зачем ИГ взяла ответственность за взрыв в Петербурге

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев рассказал, зачем запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»​​​​​​​ (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в Петербурге.

По мнению российского парламентария, группировка после поражения в Сирии готова ставить автограф под любой террористической атакой, чтобы привлекать в свои ряды новых сторонников. Слова политика приводит РИА «Новости».

«Это им сейчас необходимо для рекламы», — заявил депутат.

Взрыв произошел в среду в одном из супермаркетов на севере Санкт-Петербурга. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате пострадали 18 человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. На следующий день президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.