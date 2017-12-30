ДНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах

Штаб военной операции на юго-востоке Украины сообщил, что позиции ВСУ в Донбассе в период новогодне-рождественского перемирия за сутки обстреляли шесть раз.

По информации штаба, украинские вооруженные силы обстреляли со стороны ДНР, поэтому военные в ответ выстрелили из гранатометов и пулеметов. Обстрел завершился гибелью украинского военнослужащего и травмированием еще двух солдат.

«Украина потеряла одного защитника», — уточнили в штабе.

Представители ДНР в свою очередь сообщили, что Вооруженных сил Украины нарушили режим прекращения огня и обстреляли территории республики из минометов. ВСУ выпустили мину калибра 120-мм по поселку Еленовка в Волновахском районе и четыре мины калибром 82-мм по поселку Верхнеторецкое в Ясиноватском районе.

Представитель оперативного командования ДНР подчеркнул, что украинские военные обстреляли республику, но Донецк соблюдал режим перемирия и не стрелял в ответ.